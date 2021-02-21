Это потому, что я черный? YouTube заблокировал канал известного шахматиста

Выяснилось, что анализ ИИ комментариев показал их, как "вредоносные". Там регулярно упоминались термины "черные", "белые", "атака" и "угроза".

Искусственный интеллект YouTube заблокировал канал шахматного видеоблогера Антонио Радича, приняв обсуждение партии за расистские оскорбления, сообщает zakon.kz.

Один из самых популярных шахматных каналов на YouTube, который ведет хорватский шахматист-любитель Антонио Радич, был заблокирован "за вредоносный контент" после публикации видео с гроссмейстером Хикару Накамурой, передает Daily Mail.

Выяснилось, что анализ 680 000 комментариев на шахматных каналах YouTube показал, что 82% комментариев, отмеченных ИИ как "вредоносные", не содержали расистских высказываний, зато упоминали термины "черные", "белые", "атака" и "угроза".

Техподдержка канала отказалась объяснить причины блокировки, но канал был восстановлен через 24 часа.

Антонио Радич ведет свой канал с 2007 года и регулярно рассказывает о шахматах: разбирает сложные ситуации, рассказывает о легендарных партиях великих шахматистах и тому подобное. На него подписано более 700 тысяч человек, а ролики набирают по нескольку сот тысяч просмотров.

Ранее, сиднейский филиал Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) назвал шахматы расистским видом спорта, так как по правилам белые фигуры всегда ходят первыми и имеют преимущество над черными, а это является аллегорией расового насилия.

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