Огнеборцы Алматы не дали разгореться пожару в запертой квартире

Хозяева оставили без присмотра стиральную машину.

Сообщение о запахе гари в подъезде на шестом этаже девятиэтажки в Тастак-1 поступило на пульт "101" 21 февраля в 14:01, сообщает zakon.kz.

Мужчина, живущий по соседству, сообщил, что в квартире возможно никого нет. По прибытию пожарных в 14:08, из окон квартиры шел дым. На стук пожарных и полиции из дымившейся квартиры никто не отвечал.

Вскрыв входную дверь, звеном газодымозащитной службы было обнаружено сильное задымление в квартире, возникшее из -за короткого замыкания в стиральной машине, оставленной в прихожей без присмотра.

Угроза была сразу устранена. Жертв и пострадавших нет. На место выезжали 3 ед. техники, в том числе пожарная автолестница АЛ-32, 10 чел. личного состава, патрульная полиции и скорая помощь. пресс-служба ДЧС Алматы

ДЧС напоминает, чтобы избежать трагических последствий, уходя из дома, не стоит оставлять без присмотра включенные электроприборы.

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