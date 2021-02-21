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В Нигерии разбился военный самолет - выживших нет

Фото: Кадр из видео 21 февраля 2021, 19:22

Очевидцы заявляют, что пилоту удалось увести самолет от жилых домов в поле.

Военный самолет King Air 350 разбился возле аэропорта столицы Нигерии – Абуджи. По данным местных СМИ, выживших в катастрофе нет, сообщает zakon.kz.

На борту лайнера находились два члена экипажа и четверо военных, передает Vanguard.

Самолет принадлежал ВВС Нигерии и готовился совершить посадку в аэропорту Абуджи.

Экипаж успел сообщить о проблемах с двигателем и потерпел крушение, пытаясь совершить заход на посадку. Очевидцы заявляют, что пилоту удалось увести самолет от жилых домов в поле. После чего аппарат упал и полностью сгорел.

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