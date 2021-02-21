Два человека погибли при пожаре в Петропавловске

Причиной пожара стал взрыв газового баллона.

Стали известны подробности крупного пожара в центре Петропавловска, сообщает zakon.kz.

На первом этаже пятиэтажки взорвался газовый баллон. Один человек погиб на месте, передает Петропавловск.news.

Из-под завалов извлекли тело погибшей женщины.

Известно о еще тринадцати пострадавших. Жителей дома, около 120 человек эвакуировали и разместили в школе №2.

В 15 часов 59 минут на телефон 101 поступила информация о взрыве газового баллона на первом этаже 5-этажного жилого дома в городе Петропавловске по улице Интернациональная, 21. и последующем пожаре. На место ЧС выехали подразделения всех пожарных частей областного центра и оперативно-спасательного отряда ДЧС СКО. Производится тушение пожара и разбор завалов, эвакуировано в среднюю школу № 2 областного центра 120 человек. группа по связям с общественностью департамента по ЧС Северо-Казахстанской области

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