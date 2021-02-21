В Атырау опрашивают свидетелей по делу избиения ребенка в детсаду

19 февраля был завершен просмотр 24 видеофрагментов.

В Атырауском городском суде №2 опрашивают свидетелей по делу об избиении ребенка в специализированном детском саду "Алтын былык", сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года, напоминает Ак Жайык.

Родители ребенка пытались самостоятельно добиться справедливости, но в итоге отец пострадавшего Рашид Тукешев решил обратиться к генпрокурору, главам МВД и Минобразования.

Властям он предоставил кадры с камер видеонаблюдения, на которых воспитательница бьет ребенка. Она хватает его за уши и отталкивает локтем. Мальчик плачет, лежит на полу, но женщина не пытается его успокоить.

Детский сад "Алтын былык" предназначен для детей с ОНР (общее недоразвитие речи) и ЗПРР (задержкой психоречевого развития).

После проведения досудебного расследования по статье 110 УК РК ("Истязание") с назначением комплекса судебных экспертиз уголовное дело в отношении воспитателя было направлено в суд. 19 февраля был завершен просмотр 24 видеофрагментов.

Адвокат потерпевшей стороны Айгуль Кенжалиева неоднократно спрашивала обвиняемую Марию Измагамбетову, чем вызвано такое отношение к ребенку?

Та отвечала, что, чем бы ни было вызвано такое поведение, она не должна была так поступать и приносила извинения.

Есть кадры, где ребенка заставляют мыть стену. При этом рядом присутствовала логопед ни они над чем-то вместе смеялись. Обвиняемую спросили, не подстрекала ли коллега ее к этим действиям?

Нет, не подстрекала. Наверное, мы обсуждали что-то другое, что и вызвало наш смех. Мария Измагамбетова

По ее словам, она заставила мальчика мыть стену в воспитательных целях.

Отвечая на вопросы адвоката, воспитатель высказала мнение, что под ее руководством мальчик развивался, принимал участие в мероприятиях и на осеннем балу даже рассказал стихотворение.

Не говорите мне, что помогали моему ребенку развиваться! На записях то, что произошло только за семь дней. А что творилось в остальное время?! мама мальчика

Судебный процесс продолжается. Следующее заседание назначено на 23 февраля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!