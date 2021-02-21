Казахстанцев предупредили о тумане 22 февраля

Большую часть страны накроют осадки.

Штормовое предупреждение объявили в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

Метель, гололед и почти по всей республике – туман, предупреждает РГП "Казгидромет". Лишь на юге и севере не ждут осадков.

В Актюбинской области местами ожидаются туман и низовая метель, в том числе в Актобе. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем местами 18 метров в секунду.

В этот же день в Туркестанскую область накроет туман. Ожидается гололед.

В некоторых районах Западно-Казахстанской области тоже туман и низовая метель, в том числе в Уральске.

В Карагандинской области местами ожидаются бураны и туман, низовая метель.

В Мангистауской области также ожидается гололед.

В Алматинской, Атырауской и Жамбылской областях - местами туман, гололед.

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