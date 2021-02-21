Объявлено о сборе помощи для пострадавших при взрыве в Петропавловске

О месте нахождения своих родных они могут узнать в диспетчерской службе Ikomek-109. Бесплатный номер: 109.

Акимат города Петропавловска объявил о сборе помощи для пострадавших при пожаре 21 февраля, сообщает zakon.kz.

Информация размещена в Instagram акимата города.

Сбор социальной помощи проходит в Городском доме Культуры.

Там же размещена информация для родственников и пострадавших. О месте нахождения своих родных они могут узнать в диспетчерской службе Ikomek-109. Бесплатный номер: 109.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) Создана следственно-оперативная группа. Для установления причины взрыва назначены необходимые экспертизы. пресс-служба прокуратуры СКО

Пожар произошел около 16:00 в пятиэтажном здании Петропавловска, по улице Интернациональная, 21. Причиной пожара стал взрыв газового баллона на первом этаже.

Два человека погибли на месте. Еще 13 пострадали. Четверо из них, в том числе один ребенок 2020 года, отпущены домой. 8 человек с травмами и ожогами с различной степенью тяжести направлены в областную и многопрофильную городскую больницы. пресс-служба акимата Петропавловска

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