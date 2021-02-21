К поиску пропавшего мальчика в Байконыре присоединились российские спасатели

В поисково-спасательных работах задействованы 267 человек

Продолжаются поиски второго из пропавших мальчиков в Байконыре, сообщает zakon.kz.

В поисково-спасательных работах задействованы 267 человек, передает Хабар 24.

Днем 20 февраля два мальчика - семи и восьми лет, после тренировки, проходившей в спортивном комплексе "Маяк", не вернулись домой.

Тело Ерхана Анаса было утром 21 февраля было найдено в реке Сырдарье, она протекает в 200 метрах от здания спорткомплекса, где мальчики тренировались.

Сейчас стало известно, что к поискам подключились и российские спасатели. А также около сотни волонтеров, кинологи и водолазы. По факту исчезновения детей возбуждено уголовное дело.

Поиски пропавших детей продолжаются уже несколько часов. В результате облета реки Сырдарья в двух километрах ниже по течению от места происшествия обнаружено и извлечено тело одного из них. Поиски второго на данный момент продолжаются. В поисково-спасательных работах задействованы 267 человек. С родителями погибшего ребенка работают сотрудники психологической службы. заместитель начальника ДЧС Кызылординской области Руслан Кайракбаев

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