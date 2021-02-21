Тихановская: санкции ЕС против руководства Беларуси - это насмешка

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Экс-кандидат в белорусские лидеры обратилась с призывом ввести санкции против "тех, кто причастен к жестоким преступлениям, и судей, которые осуждают невиновных людей".
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает, что санкции, которые ввел Евросоюз в отношении белорусского руководства, являются насмешкой, сообщает zakon.kz.
Об этом она заявила в интервью газете Sunday Times.
Она уверена, что ограничительных мер, принятых ЕС к настоящему моменту, недостаточно для оказания давления на президента страны Александра Лукашенко и его окружение.
Тот факт, что международное сообщество не признало (президента Беларуси Александра - ред.) Лукашенко как легитимного победителя (президентских выборов – ред.), был очень важен. Они продемонстрировали поддержку, но не хотели решать проблему. Светлана Тихановская
Экс-кандидат в белорусские лидеры обратилась с призывом ввести санкции против "тех, кто причастен к жестоким преступлениям, и судей, которые осуждают невиновных людей", а также попросила помощи гражданского общества, отмечает издание.
Ранее Тихановская заявила, что на данный момент белорусские демонстранты потеряли улицы. Беседуя с журналистами, она отметила, что у оппозиции "нет возможности бороться с насилием режима против протестующих".
У них [властей] есть оружие, сила, так что на данный момент кажется, что мы проиграли, — добавила она.
По ее словам, акции на улицах белорусских городов могут начаться после того, как оппозиция лучше организуется. Она допустила, что это может произойти весной.
После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции.
Тихановская же, инициировав создание координационного совета в республике, покинула страну и обосновалась в Литве. Итоги голосования не признали США и страны Европы.
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