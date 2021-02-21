Бабушка напала на трех мальчишек в Нур-Султане, за то, что те обидели ее внука

Полиция установила личность нападавшей и провела с ней профилактическую беседу.

20 февраля года в полицию обратилась жительница столицы с заявлением, что ее несовершеннолетного сына и еще двух детей избила женщина, сообщает zakon.kz.

Полиция установила личность нападавшей. 63-летняя жительница города пояснила, что не сдержалась, когда узнала о том, что дети постарше избили ее 6-летнего внука во дворе.

С женщиной проведена профилактическая беседа. По результатам судебно-медицинской экспертизы в отношении нее будет принято решение. Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает об ответственности за нанесение вреда здоровью, а также рекомендует родителям проводить с детьми воспитательную работу по недопущению подобных фактов. пресс-служба ДП города Нур-Султан

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