Погоня полицейских за внедорожником в ЗКО попала на видео

Позже выяснилось, что водитель внедорожника перевозил 25 мешков рыбы частиковых пород (сазан, вобла, чехня) без соответствующих документов.

21 февраля на трассе Уральск-Атырау водитель автомобиля Lexus проигнорировал требование полицейских остановиться и на скорости пытался уйти от них, сообщает zakon.kz.

Итог погони на видео сняли очевидцы. На кадрах Lexus съехал с дороги, к нему приближаются полицейские, передает Мой Город.

На трассе Уральск-Атырау недалеко от поселка Большой Чаган автомобилю преградили путь, он съехал на обочину и застрял в сугробе. Позже выяснилось, что водитель внедорожника перевозил 25 мешков рыбы частиковых пород (сазан, вобла, чехня) без соответствующих документов. официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков

В отношении водителя Lexus были составлены протокола по статьям 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" и 619 КоАП РК "Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел (полиции)".

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