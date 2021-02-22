США обещают России "не просто санкции" за кибератаки

Как заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, разведка уже выясняет масштаб ущерба и выявляет причастных к атакам.

Власти США ответят на кибератаки на американские ведомства, которые, по мнению Вашингтона, организовала российская сторона, сообщает zakon.kz.

Как заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, разведка уже выясняет масштаб ущерба и выявляет причастных к атакам.

ТАСС цитирует Салливана:

Во-первых, мы попросили наше разведывательное сообщество провести дальнейшую работу по определению (причастных)… Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ. Ответ будет включать набор инструментов - видимых и невидимых. Это будут не просто санкции. помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан

В декабре стало известно о масштабной кибератаке на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds. В числе пострадавших назывались многочисленные правительственные учреждения США. Сообщалось, что это одна из крупнейших по масштабу и ущербу кибератак на американский госсектор. Ряд американских СМИ обвинили во взломе российских киберпреступников, но не привели никаких доказательств в пользу этой версии. А Дональд Трамп предположил, что за инцидентом стоит Китай.

Россия ранее неоднократно на самом высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к недавней кибератаке в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds, а также о вмешательстве в американские избирательные процессы.

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