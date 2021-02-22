Российскую блогершу "Инстасамку" облили зеленкой

Под постом у Дарьи Зотеевой фанаты начали писать множество негативных и язвительных комментариев.

20-летнюю российскую блогершу Дарью Зотееву, более известную как Инстасамка, облили зеленкой на улице неподалеку от входа в офис, сообщает zakon.kz.

Об инциденте девушка в слезах рассказала подписчикам в сторис на своей странице в Instagram. По ее словам, неизвестный человек возле офиса в Москве вылил на нее зеленку, а затем скрылся. В зеленке у блогерши оказались лицо, руки, куртка и ботинки.

Все лицо девушки измазано зеленкой. Она не сдерживала эмоций и не стеснялась в выражениях. Спрашивала, можно ли считать таких людей адекватными. Судя по фото, в зеленке оказалась ее куртка и даже ботинки.

Под постом у Дарьи Зотеевой фанаты начали писать множество негативных и язвительных комментариев.

Это тебя визажисты так? – поинтересовался один из хейтеров.

Ранее Блогерша Даша Инстасамка выкинула личные вещи и косметику визажистов на лестничную площадку за опоздание. Все происходящее она снимала на видео и называла работников сферы услуг нищими.

Многие выразили мнение, что Дарья Зотова сама облила себя зеленкой и устроила представление ради "хайпа".

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