Цена биткоина впервые в истории превысила $58 тыc.

Биткоин снова побил исторический рекорд.

Биткоин снова побил исторический рекорд. Стоимость криптовалюты впервые превысила 58 тысяч долларов, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk на 01:54.

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии выросла на 1,97%, до 58,1 тыс. долларов.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

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