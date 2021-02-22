Чиновница переименовала улицы города в честь своего мужа и родни

Госслужащая, в свою очередь, уверяет, что ее оклеветали.

В Египте директора департамента благоустройства города Кафр-Шукр уволили после того, как она переименовала несколько улиц в городе в честь своего мужа и нескольких его родственников, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на el-Watan.

Принято решение уволить главу департамента благоустройства города Кафр-Шукр после получения многочисленных жалоб жителей о том, что в новом генплане города несколько улиц переименованы в честь ее мужа и его родственников. Дело передано в административную прокуратуру для расследования и принятия законных мер в случае подтверждения фактов, - заявил губернатор Абдулхамид Хадджан.

Госслужащая, в свою очередь, уверяет, что ее оклеветали. Она считает, что таким образом ей мстит один из жителей города, Сами Гамаль, мечтающий прославиться. По аналогии с переименованием улиц в честь родственников он предложил назвать Кафр-Шукр "Городом Сами Гамаля". Мужчина подчеркнул, что таким образом выразил протест.

Отмечается, что в настоящее время улицы в Египте называют в честь общественных деятелей, а также в честь военных или полицейских, которые погибли в ходе антитеррористических операций.

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