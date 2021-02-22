Лондон призовет ООН отреагировать на нарушения прав человека в РФ, Беларуси и Китае

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб выступит на открытии 46-й сессии Совета в Женеве.

Совет ООН по правам человека должен отреагировать на ситуацию в сфере их соблюдения, складывающуюся в России, Беларуси, Китае и Мьянме, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в заявлении, с которым глава МИД Великобритании Доминик Рааб выступит в понедельник на открытии 46-й сессии Совета в Женеве.

Выдержки из его выступления были заранее распространены Форин оффисом. Согласно утверждениям Рааба, в упомянутых странах права человека нарушаются систематически, что требует скоординированных действий со стороны международного сообщества.

Как подчеркнули в Форин оффисе, глава ведомства призовет "других членов Совета рассмотреть, соответствуют ли действия России ее международным обязательствам в области прав человека" в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.

Коснувшись ситуации в Беларуси, британский министр назвал состоявшиеся в прошлом году в стране выборы сфальсифицированными, заявив, что вместе с "жестоким подавлением [президентом] Лукашенко тех, кто призывал к переменам, это привело к кризису в области прав человека".

Как сообщили в МИД, отдельная часть выступления министра будет посвящена положению в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе Китая из-за приписываемого китайским властям нарушения прав людей.

Что касается ситуации в Мьянме, то глава британской дипломатии заявил о том, что обстановка в стране "становится все хуже".

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