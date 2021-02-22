Хабиб Нурмагомедов: Конор никогда не вернется на былой уровень

Хабиб Нурмагомедов считает, что бывший чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор никогда не сможет вернуться на былой уровень.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что бывший чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор никогда не сможет вернуться на былой уровень, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом он заявил в интервью, размещенном на канале Магомеда Исмаилова в YouTube.

Конор уже никогда не вернется сильнее. У человека уже никогда не будет два пика. Говорю уже не про него сейчас. Это в общем. У человека никогда не будет два пика. У команды — может быть. „Реал Мадрид“ мог выигрывать в 2000 году, потом в 2014, 2015, 2016 годах. Там меняются игроки. Но я говорю о нас. Один человек, будь то борец, боксер, атлет, никогда не будет два раза на пике, — сказал Нурмагомедов.

Напомним, в 2018 году на UFC 229 Нурмагомедов досрочно победил Макгрегора в четвертом раунде.

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