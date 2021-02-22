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Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

Фото: pixabay 22 февраля 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрированы 699 новых случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 699 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 208 117 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 24476(+72),
  • в городе Алматы - 24359(+101),
  • в ВКО - 21610(+52),
  • в Атырауской области - 16939(+24),
  • в Павлодарской области - 17035(+96),
  • в Карагандинской области - 15098(+40),
  • в Акмолинской области - 13177(+73),
  • в ЗКО – 12577(+39),
  • в СКО - 12098(+38),
  • в Костанайской области - 11918(+67),
  • в Алматинской области - 10476(+37),
  • в городе Шымкент - 6072(+13),
  • в Жамбылской области - 5855(+16),
  • в Туркестанской области - 4247(+3),
  • в Мангистауской области - 4202(+3),
  • в Актюбинской области - 4191(+13),
  • в Кызылординской области - 3787(+12).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 642 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
  • в городе Нур-Султан - 118,
  • в городе Алматы - 163,
  • в городе Шымкент - 6,
  • в Акмолинской области - 47,
  • в Алматинской области - 52,
  • в Атырауской области - 29,
  • в ЗКО - 43,
  • в Карагандинской области - 31,
  • в Костанайской области - 32,
  • в Кызылординской области - 5,
  • в Мангистауской области - 7,
  • в Павлодарской области - 69,
  • в СКО - 36,
  • в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровели – 191 739 человек от COVID-19.

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