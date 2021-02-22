Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 699 новых случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 699 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 208 117 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 24476(+72),
- в городе Алматы - 24359(+101),
- в ВКО - 21610(+52),
- в Атырауской области - 16939(+24),
- в Павлодарской области - 17035(+96),
- в Карагандинской области - 15098(+40),
- в Акмолинской области - 13177(+73),
- в ЗКО – 12577(+39),
- в СКО - 12098(+38),
- в Костанайской области - 11918(+67),
- в Алматинской области - 10476(+37),
- в городе Шымкент - 6072(+13),
- в Жамбылской области - 5855(+16),
- в Туркестанской области - 4247(+3),
- в Мангистауской области - 4202(+3),
- в Актюбинской области - 4191(+13),
- в Кызылординской области - 3787(+12).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 642 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 118,
- в городе Алматы - 163,
- в городе Шымкент - 6,
- в Акмолинской области - 47,
- в Алматинской области - 52,
- в Атырауской области - 29,
- в ЗКО - 43,
- в Карагандинской области - 31,
- в Костанайской области - 32,
- в Кызылординской области - 5,
- в Мангистауской области - 7,
- в Павлодарской области - 69,
- в СКО - 36,
- в Туркестанской области - 4.
Всего в стране выздоровели – 191 739 человек от COVID-19.
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