Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 699 новых случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 699 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 208 117 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 24476(+72),

в городе Алматы - 24359(+101),

в ВКО - 21610(+52),

в Атырауской области - 16939(+24),

в Павлодарской области - 17035(+96),

в Карагандинской области - 15098(+40),

в Акмолинской области - 13177(+73),

в ЗКО – 12577(+39),

в СКО - 12098(+38),

в Костанайской области - 11918(+67),

в Алматинской области - 10476(+37),

в городе Шымкент - 6072(+13),

в Жамбылской области - 5855(+16),

в Туркестанской области - 4247(+3),

в Мангистауской области - 4202(+3),

в Актюбинской области - 4191(+13),

в Кызылординской области - 3787(+12).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

в городе Нур-Султан - 118,

в городе Алматы - 163,

в городе Шымкент - 6,

в Акмолинской области - 47,

в Алматинской области - 52,

в Атырауской области - 29,

в ЗКО - 43,

в Карагандинской области - 31,

в Костанайской области - 32,

в Кызылординской области - 5,

в Мангистауской области - 7,

в Павлодарской области - 69,

в СКО - 36,

в Туркестанской области - 4.

В Казахстане 642 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

Всего в стране выздоровели – 191 739 человек от COVID-19.

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