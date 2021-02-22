Какие продукты – "друзья" рака, а какие его "враги"

Также зерновые, арахис, фисташки нередко содержат микотоксины.

В ряде продуктов содержатся канцерогены — вещества, которые способны вызывать появление злокачественных опухолей или увеличить частоту их возникновения. Они попадают в еду из окружающей среды или возникают при обработке пищи, сообщает zakon.kz.

Об этом "Аргументам и Фактам" рассказал профессор, доктор химических наук, научный консультант компании "Интерлаб" Яков Яшин.

Когда вы готовите мясные или мучные блюда и нагреваете продукты выше 120 градусов, в них начинают образовываться два типа канцерогенных веществ. Они вызывают в наших клетках мутации и способствуют развитию рака, — пояснил специалист.

Так, он призвал снизить потребление или отказаться от любых копченых продуктов (мясо, рыбы, шпроты), так как в них образуются полиароматические углеводороды, в том числе бензпирен. В этот список попали хлеб, печенье, чипсы и другие обжаренные и запеченные продукты с "корочкой" из-за содержания акриламида.

В мясных продуктах с "корочкой" (шашлык, гриль, барбекю) есть гетероциклические амины, а в мясных и колбасных изделиях — нитрозамины. Зерновые, арахис, фисташки нередко содержат микотоксины, предупредил Яшин.

Но, с другой стороны, есть масса продуктов, содержащих вещества, блокирующие их действие. Поэтому потребление таких продуктов защищает или приостанавливает развитие онкологических заболеваний. Есть много исследований, показывающих, что так действуют содержащиеся в растительной пище полифенолы, — подчеркнул он.

В ряд продуктов против рака он включил зеленый чай, какао, красное вино; фрукты (особенно желтые и оранжевые), ягоды (особенно клюкву и виноград), лук; куркуму и травы; оливки, оливковое масло; помидоры; красную рыбу и икру, креветки, водоросли; сою; горчицу; капусту (особенно брокколи); лен, рожь, тыкву и репу.

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