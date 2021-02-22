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Казахстанских биатлонистов сняли с забега на чемпионате мира

Фото: Olympic.kz 22 февраля 2021, 08:58

Казахстанские биатлонисты не смогли отобраться результатами и позициями.

В Поклюке проходит заключительный соревновательный день чемпионата мира по биатлону. Однако Казахстан завершил его немного раньше, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Заключительным видом программы является масс-старт среди мужчин и женщин.

Казахстанские биатлонисты не смогли отобраться результатами и позициями, тем самым досрочно завершив ЧМ.

Последним видом, где выступили наши спортсмены, стала эстафета: женщины показали 20-й результат, а мужчины были сняты с забега после того, как их обошли на круг.

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