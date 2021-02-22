Коронавирус в Казахстане: "Красная" зона пуста

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Нур-Султан находится в"желтой" зоне.
В "красной" зоне по распространению коронавируса в Казахстане нет ни одного региона, сообщает zakon.kz.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах на 22 февраля, в "желтой" зоне расположились: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
В "красной" зоне не отмечено ни одного региона.
Стоит отметить, что за прошедшие сутки (21 февряля) зарегистрированы 699 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!