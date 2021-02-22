Часть домов в Алматы останется без воды

В городе идет подключение к сетям нового водопровода.

23 и 26 февраля ряд зданий в Алмалинском и Жетысуском районах Алматы отключат от холодной воды, сообщает zakon.kz.

По данным ГКП "Алматы су", такие меры необходимы для подключения к сетям нового водопровода.

23 февраля с 9-ти до 16-ти часов будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные на территории Алмалинского района Алматы в контуре улиц Ауезова – Толе би – Розыбакиева – Гоголя. 26 февраля с 9-ти до 16-ти часов будет приостановлено водоснабжение жилых домов и иных зданий, расположенных на территории Алмалинского района на проспекте Райымбека от улицы Розыбакиева до улицы Байзакова, а также в Жетысуском районе в контуре улиц Райымбека – Бродского – Федорова – Кудерина, - отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что на время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.

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