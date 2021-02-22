За два месяца Казахстан покинули более 130 тысяч нелегалов

В феврале этого года полиция провела оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант".

Министерство внутренних дел Казахстана помогло выехать из страны 133 тыс. нелегальных мигрантов, передает zakon.kz.

Polisia.kz сообщает, что МВД в феврале этого года провело два этапа оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант".

С начала года Казахстан покинули 133 тыс. нелегальных мигрантов. 675 иностранцев, у которых истекли сроки действия паспортов, получили свидетельства на возвращение.

Полиция также выявила факты злостного нарушения миграционного законодательства. К ответственности были привлечены 582 работодателя за использование иностранной рабочей силы без соответствующих разрешений. Зарегистрировано 28 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции.

Так, в Шымкенте выявили ряд юридических лиц, которые незаконно приняли на работу 70 граждан Узбекистана и 62 граждан Китая. Сейчас начато досудебное расследование по факту организации незаконной миграции.

Кроме того, полиция задержала 140 уголовных преступников, находящихся в розыске. В их числе 129 казахстанцев, 10 граждан стран СНГ, а также гражданин Турции. Они находились в международном розыске за насильственные действия сексуального характера и шантаж.

По данным Комитета миграционной службы, в отношении злостных нарушителей миграционного законодательства вынесено 969 решений судов на выдворение нелегалов.

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