Один трлн тенге выделен на "Экономику простых вещей"

Программа предусматривает долгосрочное фондирование и субсидирование от государства на срок до 10 лет.

Более полутриллиона тенге льготных кредитов получили казахстанские бизнесмены в рамках программы "Экономика простых вещей".

Программа стартовала по поручению Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева для поддержки доступными кредитами казахстанских предпринимателей, работающих в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе (АПК).

Реализуют эту программу дочерняя организация холдинга "Байтерек" - Фонд развития предпринимательства "Даму" через банки второго уровня (БВУ), а также Аграрная кредитная корпорация (АКК, дочерняя компания холдинга "КазАгро").

На 2018-2020 годы общий объем финансирования Национальным банком РК составит до 1 трлн тенге. В частности, они должны быть направлены на финансирование приоритетных проектов переработки и производства в АПК (до 600 млрд), обрабатывающей промышленности (до 400 млрд). Это предприятия, производящие 1029 наименовании продуктов питания и товаров народного потребления.

Программа предусматривает долгосрочное фондирование и субсидирование от государства на срок до 10 лет, за счет чего клиенты получают льготную ставку в размере 6% на долгий срок. Предприниматели также могут получить финансирование и на пополнение оборотных средств – со сроком до 3 лет. Ставка вознаграждения составляет 15%, из которых 9% субсидирует государство, что позволяет снизить конечную ставку для клиента до 6%, а значит существенно уменьшить нагрузку на компании.

С начала запуска программы и по состоянию на 5 февраля 2021 года в БВУ на рассмотрение подано 1404 заявок от предприятий на общую сумму финансирования 1 082,5 млрд тенге, из которых одобрено 970 заявок бизнеса на 802,9 млрд тенге.

Фонд "Даму" для получения субсидирования процентной ставки по кредитам подано 686 заявок на сумму 474 млрд тенге, на текущий момент они все одобрены.

Кроме того, Фонд "Даму" является оператором по предоставлению гарантий по банковским кредитам казахстанских предпринимателей. По данному инструменту всего одобрено 222 договоров гарантий на сумму 23,5 млрд тенге и общего кредитного портфеля в размере 54,6 млрд тенге.

В целом, из предусмотренных 1 трлн тенге по линии Фонда "Даму" и АКК выдано кредитов на 574,86 млрд тенге.

С момента запуска механизм льготного кредитования программы "Экономика простых вещей" не раз отшлифовывался и к настоящему времени стал более чем солидным. Изменения вносились семью пакетами, предполагая увеличение количества наименовании товаров народного потребления и продуктов питания, чьи производители могли получить поддержку. В рамках корректировок также произошло перераспределение средств, снижались ставки, повышался объем финансирования, увеличились сроки субсидирования.

При этом в качестве оператора была включена другая дочерняя организация холдинга "Байтерек" - Банк развития Казахстана. Банк финансирует только инфраструктурные и направленные на импортозамещение проекты и только на основании рекомендации Госкомиссии. Финансирование происходит только за счет собственных средств на сумму не превышающую 200 млрд тенге

Все это привело к тому, что еще больше отечественных товаропроизводителей смогли стать частью "экономики простых вещей", решая непростые, но важные для укрепления основ национальной экономики задачи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!