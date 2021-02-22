Новая волна холода накроет Казахстан

Приложение zakon.kz
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На страну движется Арктический антициклон.
В Казахстане похолодает еще сильнее, сообщает zakon.kz.
РГП "Казгидромет" рассказал о прогнозе погоды на 23-25 февраля.
Синоптики прогнозируют снег и понижение температуры.
Активный циклон, подпитываемый холодными воздушными массами Исландии, принесет снегопады с метелями на всей северной половине Казахстана. В тыл ему движется Арктический антициклон – он вызовет дальнейшее понижение температуры воздуха, - отметили метеорологи.
С прогнозом погоды на 10 дней можно ознакомиться по ссылке.
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