Той с участием судьи прокомментировали в Карагандинском суде

Материалы проверки направлены в Комиссию по судейской этике.

В Карагандинском областном суде провели служебную проверку в отношении судьи Естая Исабекова, передает zakon.kz.

Ранее в Сети появилось видео тоя, на котором был запечатлен судья областного суда Естай Исабеков. В Карагандинском облсуде в отношении Исабекова провели служебную проверку.

Материалы проверки направлены в Комиссию по судейской этике филиала Союза Судей по Карагандинской области и находятся на рассмотрении, - говорится в сообщении облсуда.

О принятых мерах будет сообщено дополнительно.

Видео: YEDILOV ONLINE

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