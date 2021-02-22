Той с участием судьи прокомментировали в Карагандинском суде

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Материалы проверки направлены в Комиссию по судейской этике.
В Карагандинском областном суде провели служебную проверку в отношении судьи Естая Исабекова, передает zakon.kz.
Ранее в Сети появилось видео тоя, на котором был запечатлен судья областного суда Естай Исабеков. В Карагандинском облсуде в отношении Исабекова провели служебную проверку.
Материалы проверки направлены в Комиссию по судейской этике филиала Союза Судей по Карагандинской области и находятся на рассмотрении, - говорится в сообщении облсуда.
О принятых мерах будет сообщено дополнительно.
Видео: YEDILOV ONLINE
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