Свадьбу провели на территории подземного паркинга в Актау 

В социальных сетях распространяют видео.

В социальных сетях распространяется видеозапись со свадебного торжества на территории подземного паркинга в одном из жилых комплексов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

Мужчина на видео говорит, что подобного мероприятия в паркинге еще никто не проводил, и приглашает гостей на той.

В Актау полицейские установили участников тоя.

Материалы переданы в мониторинговую группу при акимате, - сообщили в ДП города.

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