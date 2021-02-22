В Казахстане пересмотрят пороги привлечения бизнеса к уголовной ответственности

Речь идет о налоговых нарушениях.

Министерство финансов РК разработало проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года", передает zakon.kz.

В частности, речь идет о пересмотре порога привлечения предпринимателей к уголовной ответственности за налоговые нарушения.

Так, предусматриваются изменения в статье 3: в пункте 3 слова "245 – сумма не поступивших платежей в бюджет, превышающая семьдесят пять тысяч месячных расчетных показателей" предлагается заменить словами "245 – сумма не поступивших платежей в бюджет, превышающая семьдесят пять тысяч месячных расчетных показателей за проверенный период, при условии, что сумма налогов и других обязательных платежей в бюджет, начисленных по результатам налоговой проверки за один календарный год из проверяемого периода, превышает 10% от суммы всех налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленных налогоплательщиком за этот календарный год".

в пункте 38 слова "245 – сумма не поступивших платежей в бюджет, превышающая пятьдесят тысяч месячных расчетных показателей" предлагается заменить словами: 245 – сумма не поступивших платежей в бюджет, превышающая пятьдесят тысяч месячных расчетных показателей за проверенный период, при условии, что сумма налогов и других обязательных платежей в бюджет, начисленных по результатам налоговой проверки за один календарный год из проверяемого периода, превышает 10% от суммы всех налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленных налогоплательщиком за этот календарный год.

Как говорится в пояснительной записке, в соответствии со статьей 14 Конституции РК, все равны перед законом и судом. Данная норма обеспечивает гарантии прав физических лиц, так как вопрос уголовной ответственности за правонарушения юридических лиц – это вопрос ограничения прав и свобод должностных лиц. Данная статья дает основания утверждать, что к физическим лицам не должна применяться разная ответственность за равнозначные по своей сути правонарушения, - отмечают разработчики законопроекта.

Согласно статье 24 Предпринимательского кодекса основным критерием отнесения субъекта предпринимательства к определенной категории (малый, средний и крупный) является размер получаемого среднегодового дохода.

Вместе с тем, предусмотренные пороги по статье 245 УК применяются ко всем субъектам предпринимательства и без учета разницы получаемых ими доходов.

На основании изложенного, а также в целях исключения риска вовлечения в орбиту уголовного преследования налогоплательщиков, допустивших нарушение налогового законодательства незначительных размеров в сравнении с суммой исчисленных налогов и других обязательных платежей в бюджет, нарушения конституционного принципа равенства всех перед законом и судом, при этом с учетом принципа неотвратимости наказания и увода от уголовной ответственности за уклонение от уплаты вышеуказанных крупных сумм налогов за несколько лет при установлении порога уголовной ответственности в процентном выражении, предлагается данная поправка, - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект размещен на сайте "Открытые НПА" 22 февраля для публичного обсуждения - до 9 марта 2021 года.

Напомним, в октябре прошлого года депутаты мажилиса подняли вопрос по пересмотру порогов привлечения бизнеса к уголовной ответственности за налоговые нарушения. Они опирались на анализ, проведенный Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре и НПП "Атамекен". Мониторинг по 120 тыс. уголовным делам, 500 делам по экономическим и коррупционным уголовным правонарушениям, свыше 30 тыс. обращений, показал, что в своей деятельности предприниматели сталкиваются с многочисленными проблемами, связанными с действиями правоохранительных и контролирующих органов.

Каждое пятое обращение предпринимателей сопряжено с нарушениями в ходе досудебного производства. Органами досудебного расследования допускаются многочисленные факты необоснованного вовлечения предпринимателей в орбиту уголовного преследования, инициирования без достаточных оснований обысков, выемок и арестов имущества предпринимателей, чем нарушаются их права.

Например, за последние четыре года из числа расследуемых уголовных дел в сфере экономики Службой экономических расследований (СЭР) Министерства финансов 17,3% или 2 069 дел в отношении предпринимателей прекращены по реабилитирующим основаниям. При этом не всегда разъясняются права и принимаются меры по возмещению вреда реабилитированным лицам.

Всего за указанный период из числа зарегистрированных 11 931 уголовных правонарушений данной категории только 2 548 или 21% направлено в суд, прервано производством 5 275 или 44%, то есть окончательное решение по этим делам не принято, остальные прекращены по различным основаниям. Без достаточных оснований органами уголовного преследования было инициировано 340 обысков, выемок и арестов имущества предпринимателей.

Расследование таких дел связано с изъятием документов и печатей, баз данных, банковской и бухгалтерской отчетности, что мешает нормальной работе бизнеса и влечет за собой приостановление их деятельности, срывается исполнение контрактов, взыскиваются штрафы и пеня за неоплаченные налоги и кредиты.

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