Пять новых школ откроют в Сарыагашском районе

В целом, по району функционируют 80 школ.

В Сарыагашском районе Туркестанской области в целях исключения проблем трехсменных школ в прошлом году было начато строительство 5 школ.

Строительство данных объектов перешло на текущий год. Если в прошлом году капитально отремонтировали здания двух школ, то в этом капитальный ремонт проведут еще в двух школах.

Кроме того, разработаны ПСД для строительства 4 новых школ, также разработают документы для возведения 2 новых школ. В тоже время, подготовлена сметная документация для проведения капитального ремонта 12 школ. В этом году планируется подготовить сметную документацию для ремонта еще четырех школ. Наряду с этим, на природный газ переведут систему отопления 4-х школ, для двух школ разработают ПСД.

В целом, по району функционируют 80 школ. Из них 66 расположены в типовом, 14-в приспособленном зданиях. Более того, в районе насчитывается 220 дошкольных учреждений. Из них 16 государственных детских садов, остальные частные. В дошкольных учреждениях воспитываются более 25 тыс. детей. В районе полностью решен вопрос охвата детей в возрасте от 3 до 6 лет детскими садами.

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