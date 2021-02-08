Назначен аким Казыгуртского района

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Глава региона выразил уверенность, что новый аким обеспечит качественное исполнение всех задач.
Депутаты районного маслихата единогласно поддержали кандидатуру Абдуллаева Армана Айдаровича, предложенную на должность акима Казыгуртского района по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан.
Нового акима активу района представил аким области Умирзак Шукеев.
Глава региона выразил уверенность, что новый аким обеспечит качественное исполнение всех задач, поставленных Первым Президентом – Елбасы Н.Назарбаевым и Главой государства К.Токаевым. Умирзак Естаевич также поблагодарил Толегена Телгараева, который более четырех лет возглавлял Казыгуртский район за вклад в развитие региона и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
Смена акима района Толегена Телгараева осуществляется в рамках закона, в порядке ротации. На нового акима возложена большая обязанность. На эту ответственную должность пришел трудолюбивый руководитель с большим опытом работы. Казыгурт - приграничный, стратегически важный район. Необходимо приложить все усилия для дальнейшего развития сельского хозяйства и предпринимательства. Кроме того, важно привлечь инвестиции в индустриальную зону, развивать инфраструктуру и обеспечить занятость населения района. Главное - сохранить единство страны и усердно работать над повышением благосостояния населения. Для этого нужно, чтобы старейшины и местные жители поддержали акима и были солидарны, - сказал Умирзак Шукеев.
В свою очередь Арман Абдуллаев поблагодарил главу региона за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для дальнейшего развития и процветания Казыгуртского района.Арман Абдуллаев родился 23 ноября 1977 года в селе Жанабазар Казыгуртского района Южно-Казахстанской области. Образование высшее, специальность – инженер-экономист.
Государственную службу начал в 2003 году в должности главного специалиста сводного отдела экономического развития департамента экономики Южно-Казахстанской области. С 2004 по 2021 годы занимал должности главного специалиста отдела социальной политики департамента экономики Южно-Казахстанской области, руководителя отдела предпринимательства и инновационной деятельности департамента предпринимательства и промышленности Южно-Казахстанской области, руководителя отдела бюджетной политики и планирования управления экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области.
С мая 2013 года являлся руководителем управления экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области. В 2016 году назначен акимом Шардаринского района Южно-Казахстанской области. В 2017 году - руководитель отдела мониторинга экономики и бюджетной сферы аппарата акима Южно-Казахстанской области. В 2018 году - заместитель руководителя аппарата акима Туркестана-руководитель отдела организационно-инспекторской работы и территориального развития. С апреля 2019 года по настоящее время работал руководителем управления стратегии и экономического развития Туркестанской области.
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