Назначен аким Казыгуртского района

Глава региона выразил уверенность, что новый аким обеспечит качественное исполнение всех задач.

Депутаты районного маслихата единогласно поддержали кандидатуру Абдуллаева Армана Айдаровича, предложенную на должность акима Казыгуртского района по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан.

Нового акима активу района представил аким области Умирзак Шукеев.

Глава региона выразил уверенность, что новый аким обеспечит качественное исполнение всех задач, поставленных Первым Президентом – Елбасы Н.Назарбаевым и Главой государства К.Токаевым. Умирзак Естаевич также поблагодарил Толегена Телгараева, который более четырех лет возглавлял Казыгуртский район за вклад в развитие региона и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Смена акима района Толегена Телгараева осуществляется в рамках закона, в порядке ротации. На нового акима возложена большая обязанность. На эту ответственную должность пришел трудолюбивый руководитель с большим опытом работы. Казыгурт - приграничный, стратегически важный район. Необходимо приложить все усилия для дальнейшего развития сельского хозяйства и предпринимательства. Кроме того, важно привлечь инвестиции в индустриальную зону, развивать инфраструктуру и обеспечить занятость населения района. Главное - сохранить единство страны и усердно работать над повышением благосостояния населения. Для этого нужно, чтобы старейшины и местные жители поддержали акима и были солидарны, - сказал Умирзак Шукеев.

В свою очередь Арман Абдуллаев поблагодарил главу региона за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для дальнейшего развития и процветания Казыгуртского района.Арман Абдуллаев родился 23 ноября 1977 года в селе Жанабазар Казыгуртского района Южно-Казахстанской области. Образование высшее, специальность – инженер-экономист.

Государственную службу начал в 2003 году в должности главного специалиста сводного отдела экономического развития департамента экономики Южно-Казахстанской области. С 2004 по 2021 годы занимал должности главного специалиста отдела социальной политики департамента экономики Южно-Казахстанской области, руководителя отдела предпринимательства и инновационной деятельности департамента предпринимательства и промышленности Южно-Казахстанской области, руководителя отдела бюджетной политики и планирования управления экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области.

С мая 2013 года являлся руководителем управления экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области. В 2016 году назначен акимом Шардаринского района Южно-Казахстанской области. В 2017 году - руководитель отдела мониторинга экономики и бюджетной сферы аппарата акима Южно-Казахстанской области. В 2018 году - заместитель руководителя аппарата акима Туркестана-руководитель отдела организационно-инспекторской работы и территориального развития. С апреля 2019 года по настоящее время работал руководителем управления стратегии и экономического развития Туркестанской области.

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