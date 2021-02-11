В Туркестане начнут штрафовать владельцев грязных автомобилей

Особую бдительность полицейские будут проявлять в отношении грузового транспорта.

В Туркестане строго контролируют движение загрязненных автомобилей. В случае невозможности чтения государственных регистрационных номерных знаков из-за загрязнения автомобиля автовладельцы начнут штрафовать.

Особую бдительность полицейские будут проявлять в отношении грузового транспорта (выезжающие с строительных площадок грузовики, автобетоносмесители и т.д). Колеса и кузов автомобилей должны быть очищены от грязи. Кроме того, строительные объекты должны быть оборудованы моечным оборудованием, а большегрузные машины очищены на выезде из объекта.

В настоящее время, сотрудниками Департамента полиции города Туркестан проводится работа по предупреждению подрядчиков и водителей грузовиков на строительных площадках, проигнорировавшие правила в первый раз обойдутся замечанием. В случае повторного нарушения будет наложен штраф.

Отметим, с начала года на водителей, не соблюдающих требования закона, составлено 511 административных протоколов по статье 630 КоАП РК. Штраф для физических лиц за загрязнение автомобильных дорог в городе составляет порядка 3 тыс. тенге. При повторном нарушении уже придется заплатить до 15 тыс. тенге.

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