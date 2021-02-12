Спортсмены завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей.

В Туркестанской области чествовали юных боксеров, чемпионов республики.

Спортсмены завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. С талантливыми боксерами встретились заместитель акима области Сакен Калкаманов и руководитель областного управления физической культуры и спорта Канат Жолдыкараев. На встрече заместитель акима области поддержал спортсменов и пожелал им успехов на предстоящих мировых соревнованиях.

Напомним, совсем недавно завершился чемпионат Республики Казахстан по боксу среди юношей и девушек. Боксерские соревнования прошли в двух регионах страны с целью определения имен новых чемпионов. Сильнейших среди юношей выявляли в Актобе, среди девушек - в Алматы. Отметим, на этих состязаниях боксеры Туркестанской области добились высоких результатов.

Победитель соревнований Бахтияр Анарбаев из Туркестана, ставший лучшим боксером, отметил свою высокую подготовку к этому республиканскому конкурсу. Кроме того, на соревнованиях среди девушек блестяще выступили воспитанницы Олимпийской спортивной школы №5 Туркестанской области. Среди них особое внимание специалистов привлекла Гаухар Шайбекова в весе 69 кг.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!