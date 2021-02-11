Шукеев подверг жесткой критике работу некоторых чиновников

Глава региона дал две недели руководству областного управления и акимам районов и городов.

В областном акимате под председательством Умирзака Шукеева состоялось аппаратное заседание, на котором ответственные руководители отрасли доложили о замечаниях, озвученных на заседании Правительства.

После критики Главы государства Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании Правительства, ряд чиновников Туркестанской области получили выговоры и дисциплинарные взыскания.

Напомним, на расширенном заседании Правительства, где рассмотрели итоги социально-экономического развития страны в 2020 году, Президент К.Токаев отметил, что поручение данное Правительству и акимам по увеличению местного содержания в закупках выполняется неудовлетворительно. В частности, в рамках реализации инфраструктурных программ при строительно-монтажных работах по госпрограмме «Нұрлы жер» на общую сумму 100 млн. тенге, строительные площадки области были обеспечены отечественными товарами на 64%. Аким области объявил выговор руководителю областного управления строительства за ненадлежащий контроль и надзор.

Также на расширенном заседании Президент отдельно остановился на проблеме пастбищ. Дефицит земель, которые должны быть доступны сельским жителям, зафиксирован также и в Туркестанской области.

Глава региона дал две недели руководству областного управления и акимам районов и городов. Поручено разработать и представить пошаговый алгоритм возврата в государственную собственность неиспользуемые пастбищные угодья сельскохозяйственного назначения, и вернуть пустующие земли государству до конца года.

Вместе с тем, руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Асия Темирбаева выступила с докладом по вопросам занятости населения. Как было отмечено на расширенном заседании Правительства, в регионе не перечислены обязательные пенсионные взносы некоторых граждан, трудоустроенных по госпрограммам. В рамках этого вопроса аким области поручил руководителю управления совместно с Департаментом доходов области провести ревизию. Результаты проверки должны быть известны в течение недели. В противном случае будут приняты соответствующие меры к ответственным специалистам. Также дисциплинарные взыскания были применены в отношении руководителей социальных отделов акимата города Туркестана и Кентау, где зафиксированы самые низкие показатели.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!