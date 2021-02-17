Шукеев поручил усилить темпы строительства в Туркестане

Аким поставил ряд задач перед ответственными лицами и поручил усилить темпы строительства.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил ряд строительных объектов областного центра и ознакомился с проводимыми работами.

В административно-деловом центре глава региона побывал в строящихся жилых домах, осмотрел работу по приведению в порядок внешнего вида жилых домов по проспекту Б.Саттарханова. Он также ознакомился с ходом строительства моста через Арыс-Туркестанский канал вдоль автодороги "Западная Европа – Западный Китай" в направлении трассы Кентау-Туркестан. Умирзак Естаевич поставил ряд задач перед ответственными лицами и поручил усилить темпы строительства.

Отметим, на данной территории для людей предусмотрены удобные, освещенные пешеходные дорожки. Кроме того здесь установят пандус для пешеходов и людей с ограниченными возможностями, а также появятся малые архитектурные формы, скамейки, ограждения и урны для мусора.

В тоже время, глава региона посетил "линейный парк" и "тюркский сад" по проспекту Б. Саттарханова. На сегодняшний день здесь ведутся работы в рамках третьего этапа строительства, строители подготавливают почву для возведения фонтанов. В зоне отдыха площадью 15 га задействовано 190 рабочих и 80 единиц техники. Вместе с тем, в "тюркском саду" строители установят арт-стены и сухие фонтаны. Аким области еще раз напомнил о качественном выполнении работ и указал на необходимость создать все условия для жителей.

Далее он побывал на стройплощадке уникального проекта в Туркестане - комплекса "Керуен сарай", территория которого со временем обрастет оживленными улицами с зелеными насаждениями, а также велосипедными дорожками, пешеходными тротуарами и водными каналами. Помимо этого, глава региона ознакомился с работой, проводимой в областной научно-универсальной библиотеке и в парке Первого Президента. Он поручил завершить все строительные работы качественно и в срок.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!