На казахстанско–узбекской границе откроется международный центр "Центральная Азия"

Мактааральский район граничит с 4 районами.

Функционируют три пограничных пункта пропуска, соединяющих Мактааральский район с соседней страной.

В частности, через таможенный пост "Атамекен" и пограничные пункты пропуска "Сырдарья"", "Целинный" ежедневно курсируют сотни легковых и грузовых автомобилей. Мактааральский район граничит с 4 районами, в том числе с Сырдарьинской и Джизакской областями Узбекистана. Пользуясь такой географической возможностью, очень важно создать в районе международный торговый комплекс для развития торговли с Республикой Узбекистан.

Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Н.Назарбаев дал поручение о создании в 2018 году Центра международного торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия". 26 января текущего года на расширенном заседании Правительства под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева глава правительства поручил ускорить создание данного Центра.

В связи с этим, министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов и руководитель областного управления предпринимательства и торговли Нурбакыт Иманкулов с рабочим визитом посетили Мактааральский район, где ознакомились с работой приграничных пунктов. К рабочей поездке министра присоединились и вице-министры Республики Узбекистан, ответственные за эту сферу.

Министр и руководитель управления побывали на пограничных пунктах пропуска "Целинный" и "Сырдарья", осмотрели возможности объектов для создания Центра международной торговли. Аким района Бахыт Асанов подробно рассказал о работе и возможностях пунктов. К примеру, вблизи пограничного пункта пропуска "Целинный" торговый рынок "Сапар" можно развивать на международном уровне.

В Мактааральском районе проходит магистральный коридор М-39 "Ташкент – Термез", являющийся одной из ветвей Великого Шелкового пути. Используя потенциал этой автомобильной дороги, мы имеем возможность развивать торговлю в регионе на высоком уровне. К примеру, если развивать на международном уровне рынок "Сапар", тогда мы сможем обеспечить работой тысячи человек в регионе", - сказал Бахыт Асанов.

Отметим, модернизация рынка "Сапар" была проведена в 2019 году. На эти цели владелец рынка направил более 100 млн. тенге собственных средств, дополнительно трудоустроив 100 человек.

Также министр посетил таможенный пост "Атамекен". Ранее грузовики, пытающиеся пересечь границу в направлении соседней страны, образовывали затор возле таможенного поста, что затрудняло движение. Для решения этого вопроса разработан план благоустройства, озеленения, расширения зоны таможенного поста. В частности, было предусмотрено создание приграничного торгового логистического центра, в том числе строительство торговых рынков, гостиниц, автостоянок, складов, жилых домов и различных спортивных площадок. В настоящее время автостоянка введена в эксплуатацию. Кроме того, за счет предпринимателей строятся и другие объекты.

Министр торговли и интеграции РК Б. Султанов отметил, что для принятия решения по созданию Международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия", будут детально изучены пункты пропуска и составлен план.

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