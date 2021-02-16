Шукеев: Дорожная карта решит самые актуальные проблемы

Поэтому необходимо качественно и своевременно выполнять предвыборную программу.

Предвыборная программа партии «Nur Otan» будет выполнятся поэтапно и своевременно.

Об этом сегодня было сказано на заседании фракции партии «Nur Otan» в Туркестанском областном маслихате. Депутаты обсудили дорожную карту по реализацию в регионе предвыборной программы «Путь перемен: достойная жизнь каждому гражданину!».

Аким области, председатель Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Умирзак Шукеев отметил, что данная дорожная карта охватывает самые актуальные вопросы в регионе. В соответствии с этим, в документ включены 26 показателей и 128 мероприятий. В заседании приняли участие секретарь областного маслихата Кайрат Балабиев, члены фракции, заместители акима и руководители ответственных управлений.

Представлена Дорожная карта по реализации предвыборной программы. Это поручение, которое находится на непосредственном контроле Главы государства. Поэтому необходимо качественно и своевременно выполнять предвыборную программу. В рамках реализации дорожной карты за 5 лет в области будет создано около 40 тысяч новых рабочих мест. Благодаря открытию и расширению 152 новых предприятий количество субъектов малого и среднего бизнеса приблизится к 350 тысячам. Также усилят поддержку сельского хозяйства. Будет создано 53 фермы, 900 откормочных площадок. За пять лет на благо страны запланировано сдать более 21 тыс. квартир. Дорожная карта решает самые актуальные проблемы нашей области. Поручаю партийцам, местным ответственным руководителям систематически выполнять эти поручения. Призываю всех быть честными перед народом и искренне служить стране! - сказал Умирзак Шукеев.

На заседании также был заслушан доклад и. о. руководителя областного Управления стратегии и экономического развития Туркестанской области Кумисбека Жаппарова. Он доложил об основных индикаторах и планах Дорожной карты.

Отметим, в 5-летней Дорожной карте учтены предложения и пожелания граждан. В соответствии с предвыборной программой партии «Nur Otan» на 2021-2025 годы в области приоритетными направлениями являются сельское хозяйство, туризм, привлечение инвестиций, развитие регионов, развитие здравоохранения, образования, инфраструктуры, строительства, создание новых рабочих мест. Вместе с тем, была обозначена задача превращения города Туркестан в духовно-культурный центр тюркского мира.

Об этих и других планах доложил первый заместитель председателя областного филиала партии, руководитель фракции Бейсен Тажибаев. По его словам, на 37 депутатов во фракции возложены конкретные задачи по отраслям дорожной карты.

По поручению Елбасы, председателя партии Нурсултана Назарбаева проведена работа по модернизации партии. Была принята предвыборная программа, вынесена на обсуждение Дорожная карта. На основе этого плана предусматривается всестороннее развитие каждого района, города, населенных пунктов Туркестанской области. За каждым пунктом дорожной карты закреплены ответственные депутаты. До 2025 года в Туркестанской области будет построено 111 медицинских объектов, 266 школ, 15 детских садов, 236 спортивных и 27 культурных объектов. Фракция партии «Nur Otan» принимает непосредственное участие в реализации этих проектов, – сказал Бейсен Тажибаев.

Присутствовавшие на заседании члены фракции единогласно поддержали дорожную карту по реализации предвыборной программы партии. Документ по исполнению предвыборной программы до 2025 года представлен на утверждение в региональное бюро политсовета партии.

Согласно дорожной карте до 2025 года в Туркестанской области построят 214 туристских объектов. Более того, планируется, что количество туристов в регионе увеличится в 1,5 раза и достигнет 2 миллионов. За пять лет в области отремонтируют 5656,11 км дорог и проложат около 2300 км водопровода в целях обеспечения населения чистой питьевой водой.

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