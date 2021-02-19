На 26% меньше стало обращений и жалоб в Туркестанской области

В прошлом году в области проделана большая работа по улучшению качества жизни населения.

В 2020 году от жителей региона поступило более 63 тысяч таких заявлений, что на 26% меньше, чем в предыдущем году.

Это результат повышения качества государственных услуг. На отчетной встрече с населением аким области Умирзак Шукеев подвел итоги прошедшего года, рассказал о достижениях и новых задачах. В своем докладе он подробно остановился на основных направлениях развития региона. Из-за пандемии в этом году отчетная встреча проходит в онлайн-формате с соблюдением всех карантинных требований.

Отчеты акимов перед населением традиционно проходят по Указу Елбасы с 2005 года. В регионе продолжается работа по реализации концепции "Слышащее государство", озвученной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана 2 сентября 2019 года. На протяжении прошлого года я и мои заместители, руководители управлений, акимы районов и городов провели личный прием 3940 жителей области. По результатам этих встреч мы обсудили экономические социальные вопросы страны и наметили пути решения, - подчеркнул Умирзак Шукеев.

Для улучшения качества обслуживания населения госучреждениями и разрешения обращений населения во всех районных и городских центрах​ открыли "Фронт-офисы". В Доме управлений начал функционировать "Открытый акимат". Здесь работают ответственные сотрудники 21 управления и непосредственно 16 управлений, оказывающих государственные услуги.

На реализацию госпрограммы "Еңбек" в минувшем году было выделено 24,4 млрд. тенге. В рамках программы более 88 тысяч человек активно содействовали занятости населения. На сегодня более 100 тыс. многодетных семей области получают ежемесячные пособия. Из запланированных 50 тыс. многодетных семей в 2020 году 39 тысяч обратились за адресной социальной помощью, назначены выплаты на сумму 14 млрд. тенге. Отметим, что этот показатель по сравнению с 2019 годом уменьшился на 64,3%.

Для поддержки социально уязвимых слоев населения в период чрезвычайного положения более 880 тыс. гражданам, чьи доходы снизились из-за потери работы, предоставили социальные выплаты в размере 42 500 тенге на общую сумму 37,3 млрд. тенге. Около 170 тыс. детей-получателей АСП в возрасте 6-18 лет, инвалиды и безработные граждане на общую сумму 3,7 млрд. тенге в виде компенсации получили продуктово-бытовые наборы стоимостью 5 567 тенге.

По инициативе партии "Nur Otan" через Общественный фонд "Birgemiz" 38,9 тыс. гражданам оказали материальную помощь на сумму 1,9 млрд. тенге. В качестве антикризисной меры запустили "Дорожную карту занятости". Результатом стала реализация порядка 500 инфраструктурных проектов на сумму 110 млрд. тенге, создано около 27 тыс. рабочих мест. Данные меры социальной поддержки не привели к резкому снижению доходов населения в период кризиса, уровень безработицы не превысил 5,2%.

В прошлом году в области проделана большая работа по улучшению качества жизни населения, социально-экономическому развитию региона. И мы ставим перед собой еще большие задачи. Как вы знаете, наша область занимает лидирует по рождаемости. Поэтому социальная сфера находится в центре внимания. Перед нами стоит ряд задач. В текущем году на адресную социальную помощь 52,4 тыс. семьям, или около 290 тыс. человек, направят 26,1 млрд. тенге. Детям до 18 лет выделят средства на гарантированный соцпакет на общую сумму 13,7 млрд. тенге. Реализацию индивидуальных программ по реабилитации людей с ограниченными возможностями планируется довести до 85%, - отметил аким области

Отчетная встреча главы региона в многофункциональном концертном зале "Конгресс Холл" города Туркестан транслируется в онлайн-режиме на YouTube-канале, официальном сайте и Facebook-странице акимата Туркестанской области. Жители районов и городов могут высказать свои предложения и задать вопросы непосредственно акиму области. Ответы будут предоставлены в соответствии с законом.

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