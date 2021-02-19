Шукеев: Приложим все усилия для процветания Туркестана

В административно-деловом центре начато строительство Дендропарка на площади 28 га и искусственного озера возле парка на площади 9 га.

Работа по обеспечению социально-экономического развития Туркестанской области и политической стабильности будет продолжена, мы приложим все усилия и усилия для процветания города Туркестан, сказал аким области Умирзак Шукеев на отчетной встрече с населением.

По его словам, ведется большая работа по развитию духовной столицы страны. В административно–деловом центре города подведено 100 км инженерной инфраструктуры к социальным объектам и жилым домам. В тоже время, в духовно-культурном центре введено в эксплуатацию семь из 9 строящихся объектов.

Наряду с этим, активно ведутся работы по строительству парка Первого Президента, линейных парков, благоустройству аллеи Н.Назарбаева (Арбат), скверов, мавзолеев Х. А. Яссауи и Рабии Султан Бегим, территории музея-заповедника Хазрет Султан, восстановлению исторических мест древнего городища Культобе.

Кроме того, в административно-деловом центре начато строительство Дендропарка на площади 28 га и искусственного озера возле парка на площади 9 га.

В целом, в целях улучшения качества жизни и повышения благосостояния горожан, в настоящее время население города обеспечивается необходимыми системами инженерной инфраструктуры. В частности, речь идет о полной газификации города Туркестан. Работы по прокладке газопроводов завершены на 100%, более 42 тыс. абонентов подключены к сетям газоснабжения, 26 400 абонентов (63%) потребляют голубое топливо. Более того, в административно-деловом центре ведется строительство 177 многоэтажных жилых домов общей площадью 465,3 тыс. кв. м или 9052 квартир. По итогам года завершено строительство 28 домов, введено в эксплуатацию 1150 квартир, - подчеркнул Умирзак Шукеев

Стоит отметить, одним из крупных проектов, направленных на рост потенциала региона и сферы туризма, стало строительство международного аэропорта города Туркестан. Напомним, технический запуск Международного аэропорта города Туркестан состоялся 28 сентября 2020 года с участием Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева, а 1 декабря состоялся первый авиарейс в город Нур-Султан. Сегодня авиарейсы выполняются из аэропорта в города Нур-Султан и Алматы. В дальнейшем планируется организовать авиарейсы в другие города страны и за рубеж.

Помимо этого, частными инвесторами начато строительство крупных проектов, таких как комплекс «Керуен – Сарай», отели международного уровня «Rixos Turkistan», «Hampton by Hilton Turkistan», «Нур Алем». На сегодня полностью завершено строительство гостиниц «Rixos Turkistan», «Hampton by Hilton Turkistan».

Согласно Генеральному плану города Туркестан, впервые в области сформирован «зеленый пояс» на площади 7 700 га, в прошлом году высажено более 1 млн саженцев на площади 2400 га. Остальную территорию планируется полностью освоить в текущем году.

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