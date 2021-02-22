Фонд "Birgemiz" направит 2 млн тенге семье Абдумаликовых из Жанатаса

От имени фонда выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших детей - Сакеев.

Попечительским советом фонда "Birgemiz" принято решение направить 2 млн тенге семье Абдумаликовых, пострадавшей от пожара в городе Жанатас Сарысуского района Жамбылской области.

От имени Фонда выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших детей. Это невосполнимая утрата для родителей детей и для всех нас. Разделяя горе семьи Абдумаликовых, мы приняли решение оказать материальную помощь, - отметил Председатель фонда Руслан Сакеев.

Напомним, что фонд "Birgemiz" был учрежден в марте прошлого года по инициативе Елбасы, Лидера партии Nur Otan Нурсултана Назарбаева для поддержки нуждающихся социально-уязвимых слоев населения в условиях борьбы с коронавирусом.

За время работы фонда единовременная выплата была оказана свыше 655 тысячам нуждающихся семей (2,2 млн человек), более 2 тысячам медицинских работников. 100 тысячам семей из наиболее незащищенных слоев населения были бесплатно переданы 5 млн медицинских масок.

Также на средства фонда были построены 32 дома для пострадавших от подтопления граждан в Мактааральском районе Туркестанской области.

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