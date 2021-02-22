Аферист выманил у сельчан 7 миллионов тенге

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование.

В Туркестанской области полицейские задержали мужчину, который, обещая помощь в получении госсубсидий, обманным путем выманил у жителей Келесского района около семи миллионов тенге, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП области, в дежурную часть Келесского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестный мужчина выманил у него крупную сумму денег. Со слов потерпевшего, аферист предложил сельчанину помощь в получении безвозмездных субсидий, а затем путем мошенничества забрал около 3,5 миллиона тенге.

Спустя месяц, не дождавшись ни результатов, ни возврата денег, потерпевший обратился в полицию. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Келесского РОП по стать 190 УК РК “Мошенничество”.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Келесского РОП задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции.

Следствием установлено, что молодой человек, войдя в доверие к потерпевшему, под предлогом помощи в получении субсидий, выманил деньги и скрылся из виду, не выполнив обещанного. Не останавливаясь на этом, аферист аналогичным способом обманул еще трех жителей района. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему составила около семи миллионов тенге.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность задержанного к другим преступлениям.

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