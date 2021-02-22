В Казнете "гуляет" старое видео о снижении роста заболеваемости COVID-19

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Казахстанцы распространяют старое видео, в котором говорится о том, что рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане остановлен, сообщает zakon.kz.

На самом деле это отрывок из брифинга Службы центральных коммуникаций от 11 августа 2020 года, - говорится в сообщении Stopfake.kz.

На видео официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов говорит о том, что рост распространения коронавирусной инфекции в Казахстане остановлен, а ситуация стабилизировалась. Такое заявление он делал 11 августа 2020 года после того, как страна прошла пик заболеваемости COVID-19.

К текущей ситуации по КВИ эта цитата отношения не имеет.

Несмотря на то, что на 22 февраля ни один из регионов Казахстана не находится в "красной" зоне по уровню заболеваемости, говорить о полной победе над COVID-19 в стране рано. Во всех регионах продолжают ежедневно регистрировать случаи заражения.

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