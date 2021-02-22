В Нур-Султане могут ослабить карантин

Этот вопрос находится на обсуждении.

По эпидемиологической ситуации Нур-Султан стабильно находится в "желтой" зоне, передает корреспондент zakon.kz.

С 8 по 10 февраля на три дня мы заходили в "красную" зону. Далее мы вновь вышли в "желтую" зону, сейчас мы стабильно находимся в этой зоне. В связи с чем сейчас рассматривается вопрос об определенных послаблениях ограничительных мероприятий в зависимости от тех критериев, которые утверждены. Этот вопрос находится на обсуждении. Если мы на этой неделе будем находиться стабильно в "желтой" зоне, то, естественно, некоторые послабления будут приняты, - сообщила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

Ранее она рассказала, когда начнут вакцинировать жителей столицы, не входящих в группу риска.

1 февраля в Казахстане началась вакцинация. Порядка 20 тыс. медицинских работников уже получили прививки от коронавируса. Следующим этапом вакцинации охватят педагогов и сотрудников силовых структур.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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