Сильный снег ожидается в Казахстане 

Лишь на юго-востоке страны ожидается погода без осадков.

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 23 февраля, сообщает zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается снег, на северо-западе и севере сильный снег. Лишь на юго-востоке страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, днем порывы 30 м/с и более, местами - метель.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более, местами – метель.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28, на юго-западе области 30 м/с и более, местами – туман, гололед.

В Акмолинской, Кызылординской областях ожидается усиление ветра ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, местами низовая метель, в Акмолинской области – туман, в Кызылординской области – гололед.

В Атырауской области местами ожидается низовая метель, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23 м/с.

В Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, в Мангыстауской области – гололед, в Западно-Казахстанской области – туман.

В Туркестанской области местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с с низовой метелью, туман.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель.

В Павлодарской области днем местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

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