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Шесть человек погибли в ДТП в ЗКО

Фото: inbusiness.kz 22 февраля 2021, 17:28

На месте работают сотрудники полиции.

Шесть человек погибли в страшной аварии на автодороге Уральск-Атырау в ЗКО, сообщает zakon.kz.

По информации портала "Мой город", еще один человек с различными травмами доставлен в сельскую больниц.

В полиции ЗКО отметили, что жуткое ДТП произошло 22 февраля на трассе Уральск-Атырау, недалеко от поселка Тайпак. На автодороге столкнулись Toyota и Lada.

По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, шесть человек погибли на месте аварии, еще один доставлен в больницу села Тайпак. Его состояние сейчас уточняется.

На месте работают сотрудники полиции. Другие подробности ДТП выясняются.

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