Шесть человек погибли в ДТП в ЗКО

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На месте работают сотрудники полиции.
Шесть человек погибли в страшной аварии на автодороге Уральск-Атырау в ЗКО, сообщает zakon.kz.
По информации портала "Мой город", еще один человек с различными травмами доставлен в сельскую больниц.
В полиции ЗКО отметили, что жуткое ДТП произошло 22 февраля на трассе Уральск-Атырау, недалеко от поселка Тайпак. На автодороге столкнулись Toyota и Lada.
По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, шесть человек погибли на месте аварии, еще один доставлен в больницу села Тайпак. Его состояние сейчас уточняется.
На месте работают сотрудники полиции. Другие подробности ДТП выясняются.
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