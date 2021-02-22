Лукашенко анонсировал создание белорусской вакцины от COVID-19 

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Белоруссия сейчас активно закупает вакцину у России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к осени в стране появится собственная вакцина от коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
У вас уже три зарегистрированных вакцины и еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть, - сказал Лукашенко на встрече с президентом России.
Лукашенко добавил, что Белоруссия сейчас активно закупает вакцину у России.
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