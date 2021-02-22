Крупную партию рогов сайги изъяли в ЗКО: ущерб составил более 17 млн тенге

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В отношении перевозчика-гражданина Казахстана возбуждено уголовное дело.
Пограничниками задержан браконьерский груз, передает zakon.kz.
20 февраля военнослужащими Департамента погранслужбы КНБ по Западно-Казахстанской области совместно с ДЭР и УКП ДП по ЗКО задержана автомашина, в багажнике которой обнаружены 219 свежеспиленных рогов сайги. Задержанный вместе с грузом передан в Зачаганский отдел полиции УП Уральска. пресс-служба КНБ РК
В отношении перевозчика-гражданина Казахстана возбуждено уголовное дело по ст. 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).
Предварительный ущерб составляет 17 440 000 тенге, - уточнили в ведомстве.
Несмотря на то, что сайгаки не включены в Красную книгу Казахстана, охота на них запрещена.
Со слов исполнительного директора Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия В. Вороновой, массовая гибель сайгаков в Казахстане в 2015 году (погибло около 180 тыс. сайгаков на территории Костанайской, Актюбинской и Акмолинской областей, что составило на тот период почти 80% популяции) привела к катастрофическому уменьшению их поголовья. Точные причины массового падежа пока не изучены.
К настоящему времени численность животных постепенно восстанавливается, однако есть риск повтора массовой гибели. Для здорового функционирования нашей степи необходимы стада диких парнокопытных.
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