Крупную партию рогов сайги изъяли в ЗКО: ущерб составил более 17 млн тенге

Пограничниками задержан браконьерский груз, передает zakon.kz.

В отношении перевозчика-гражданина Казахстана возбуждено уголовное дело по ст. 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

Со слов исполнительного директора Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия В. Вороновой, массовая гибель сайгаков в Казахстане в 2015 году (погибло около 180 тыс. сайгаков на территории Костанайской, Актюбинской и Акмолинской областей, что составило на тот период почти 80% популяции) привела к катастрофическому уменьшению их поголовья. Точные причины массового падежа пока не изучены.

К настоящему времени численность животных постепенно восстанавливается, однако есть риск повтора массовой гибели. Для здорового функционирования нашей степи необходимы стада диких парнокопытных.