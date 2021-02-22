68 деревьев, 20 светофоров, 42 билборда и две остановки: последствия ураганного ветра в Таразе

На сегодняшний день в адрес коммунальных предприятий теплоснабжения и перевозок заявок не поступало.
Информацию об ущербе из-за ураганного ветра, который прошелся по Таразу 19 февраля, предоставили в службе региональной коммуникации, передает zakon.kz.
Ураганный ветер 19 февраля нанес следующий ущерб городу Таразу и его окрестностям:
- по городу пострадало 2440 кв. м кровли 10 многоэтажных жилых домов. Подрядные организации в срочном порядке проведут работы по их восстановлению. Также причинен вред 20 кв. м балкона и 3 м газовой трубы в доме №14 в 15 микрорайоне;
- на улицах Байзак батыра, Аскарова и Герцена были повалены три столба. Три бригады ТОО "Тараз Жарық" восстановили их;
- на улицах Байзак батыра, Аскарова, А.Пушкина и Аль-Фараби в шести местах были оборваны электролинии. Предприятием "Таразские городские электросети" проведены ремонтные работы. В связи с отключением электричества в диспетчерскую службу поступило пять заявок экстренные бригады исполнили их;
- на улицах города повалилось около 68 деревьев. Для их уборки были привлечены четыре бригады и 25 единиц техники ТОО "Жасыл Ел-Тараз" (четыре вышки, два погрузчика, три трактора МТЗ-80, пять самосвалов "КамАЗ"). К настоящему времени распилено и вывезено 20 деревьев;
- на улицах города из строя вышло 20 светофоров. Для их восстановления ТОО "СМЭУ-Автотранссигнал-2" было привлечено четыре бригады, которые продолжают работать;
- в городе упали две остановки (по ул. Сүлейменова и жилищном массиве "Победа"). Проводятся работы по их восстановлению;
- по городу порваны 42 билборда, пять пилонных баннера, Флаг в парке первого Президента. Рекламные агентства занимаются уборкой таких баннеров.
Отмечается, что на сегодняшний день в адрес коммунальных предприятий теплоснабжения и перевозок заявок не поступало.
Фото: акимат Жамбылской области
19 февраля по Таразу прошелся ураган.
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