Какие признаки указывают на эффективность введенной вакцины от коронавируса

По ее словам, понять, что препарат "работает", можно по боли в месте укола, усталости и повышенной температуре.

Признаки эффективности введенной вакцины от COVID-19 назвала доктор Аманда Кон из Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, понять, что препарат "работает", можно по боли в месте укола, усталости и повышенной температуре - в пределах 37,1-38 градуса. Такая реакция может возникнуть после второго укола и сохраняется в течение нескольких дней.

Кон пояснила, что все эти признаки не должны вызывать беспокойства, поскольку вакцина делает свою работу по укреплению защитных сил организма для борьбы с вирусом.

Это не COVID-19. Это ваше тело формирует иммунный ответ на белок, имитирующий болезнь, - подчеркнула специалист.

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