Казахстан подал заявку на членство в Совете ООН по правам человека

Онлайн-заседание 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) проходит в Женеве.

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял участие в онлайн-заседании сегмента высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), проходящей в Женеве, передает zakon.kz.

По данным пресс-службы МИД РК, в мероприятии участвовали Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, главы правительств и министры из более 150 стран, а также представители международных организаций.

Тлеуберди подтвердил приверженность Казахстана вносить посильный вклад в коллективные глобальные усилия по укреплению мира, согласия и обеспечению фундаментальных прав человека. В этой связи он озвучил заявку нашей страны на членство в СПЧ ООН на период 2022-2024 годы и выразил надежду на ее поддержку международным сообществом, - говорится в сообщении.

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