Санпосты установят в четырех районах ВКО

Оно вступает в силу с 22 февраля.

Опубликовано постановление о внесении изменений в постановление и.о. главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 19 февраля, перелает zakon.kz.

Акимам Урджарского, Бородулихинского, Шемонаихинского, Зайсанского районов, Управлению здравоохранения ВКО, Департаменту госдоходов ВКО, Департаменту полиции ВКО, Управлениям санитарно-эпидемиологического контроля городов и районов: обеспечить работу четырех санитарных постов на автопереходах через Государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска "Ауыл", "Уба", "Бахты", "Майкапчагай" (Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский районы – по одной единице) в соответствии с "Ограничительными мерами в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах", утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача РК, - говорится в постановлении.

Согласно документу, постановление вступает в силу с 22 февраля и действует до его официальной отмены.

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